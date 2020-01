EUA não precisam mais importar energia de "produtores hostis", diz Trump

21/01/2020 | 08:45



O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos, que já são o maior produtor de petróleo do mundo, não precisam mais importar energia de "produtores hostis", semanas após a escalada de tensões entre o país e o Irã.

Em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump afirmou que "encorajamos a Europa", uma das compradoras do petróleo produzido no Oriente Médio, "a usar a vasta oferta de energia" americana.

Trump também destacou "ótimos" números da economia americana, como a criação de empregos, que segundo ele ultrapassou a meta de dois milhões de novas vagas e chegou a sete milhões, e a queda na taxa de desemprego, que atualmente está perto dos menores níveis em 50 anos.

"Hoje, mostro o modelo da economia americana como um modelo para o mundo", disse. "Estamos criando uma economia que funciona para todos." O republicano também disse encorajar outras nações a seguirem o caminho de "desburocratização" de sua administração. "Para cada regra criada, eliminamos oito", disse, em referência à flexibilização especialmente do mercado de trabalho.