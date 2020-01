Pai de Rafaella Santos e Neymar Jr. não teria reagido bem à suposta gravidez da filha,

21/01/2020 | 08:11



Há meses circulam rumores de que Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, estaria grávida do primeiro filho, fruto da relação com Gabigol, seu ex-namorado. Inicialmente, a notícia foi desmentida pela assessoria de imprensa da influenciadora digital. Mas na última segunda-feira, dia 20, o posicionamento dos representantes de Rafaella mudou e a resposta agora é que Rafaella se pronunciará de forma espontânea caso tenha algo para falar.

Segundo o colunista Leo Dias, Rafaella está grávida sim, já aos cinco meses de gestação e a notícia não foi vista com bons olhos pela sua família, por isso o silêncio dela quanto ao assunto.

A beldade não estaria querendo se pronunciar sobre a gravidez por causa da reação negativa de seu pai, Neymar, que teria sido o último a saber da novidade e não teria gostado de saber que a filha estaria à espera de um filho com Gabigol, com quem Rafaella não mantém mais relacionamento desde que rumores de que ele teria traído ela vieram à tona.

A irmã de Neymar Jr. teria tentando acalmar a família e antes de ficar sabendo das conversas íntimas de Gabigol com uma modelo ainda tentava a reconciliação em nome da gravidez. O jogador de futebol, no entanto, não quer reatar, mas já garantiu que irá assumir o filho.

Nas redes sociais, Rafaella já pediu aos fãs e seguidores para que parassem de associar seu nome ao de Gabigol, afinal, eles não estão mais juntos. Em seu perfil no Instagram, ela apenas tem dividido com o público seu novo visual, com tranças, e também sobre sua viagem para a África, onde fará uma missão humanitária com crianças no orfanato Missions Ministry.