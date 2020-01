Trump mencionará crescimento econômico e China em discurso em Davos, diz Mnuchin

21/01/2020 | 05:52



O Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que o presidente americano, Donald Trump, abordará a questão do crescimento econômico, o acordo comercial com a China e o USMCA - como é conhecido o novo pacto comercial da América do Norte - no discurso que fará nesta terça-feira durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Mnuchin, que falou durante evento promovido pelo The Wall Street Journal em Davos, disse também que o acordo comercial "de fase 1" que os EUA recentemente assinaram com a China criará "enormes oportunidades" para empresas e trabalhadores americanos, mas ressaltou que a segunda fase do pacto pode não ser um "Big Bang".

Segundo Mnuchin, se as questões pendentes com a China não forem solucionadas, os EUA terão o direito de impor tarifas adicionais a produtos do país asiático.

Mnuchin comentou ainda que o próximo orçamento dos EUA trará uma proposta de novo corte de impostos para a classe média, mas se recusou a dar detalhes do projeto. Fonte: Dow Jones Newswires.