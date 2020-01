BBB ame-o ou deixe-o

Vinícius Castelli

21/01/2020



Há quem goste e há quem abomine. O fato é que o Big Brother Brasil retorna hoje às telas de TV, na Globo, após a exibição da novela Amor de Mãe (21h), com uma marca significativa: o reality chega à 20ª edição e, em todas elas, causa o mesmo burburinho. E ao longo desses anos, o Grande ABC se fez presente – e ganhou destaque – por diversas vezes.

A primeira vez que o Grande ABC chegou ao BBB foi em 2006, na sexta edição, com a participação do advogado de São Bernardo Carlão. No ano seguinte, na sétima edição, com a participação do também são-bernardense Diego Alemão. Ele, aliás, saiu com o prêmio e foi recepcionado na cidade com ares de herói, em cima de um trio elétrico.

Em 2009 foi a vez da modelo gaúcha radicada em São Bernardo Francine Piaia marcar presença. Em 2011, no 11º ano do programa, lá estava o Grande ABC novamente, com a atriz e modelo Maria Melilo, também de São Bernardo. Ela foi a segunda local a faturar o grande prêmio e foi capa da Dia-a-Dia Revista, do Diário. Em 2018 a região viu seu nome no BBB mais uma vez, com a jornalista andreense Nayara de Deus. E, agora, o participante Petrix Barbosa, 27 anos, que passou pela região enquanto treinava nas equipes de ginástica artística de São Bernardo e São Caetano.

Apresentado por Tiago Leifert – que comanda o programa pelo quarto ano –, o BBB 20 recebe 18 pessoas, que ficarão confinadas na casa na expectativa de faturar a premiação no valor de R$ 1,5 milhão.

Desta vez, porém, há uma diferença em relação às edições anteriores. Os participantes serão divididos em dois grupos: Pipoca, com pessoas anônimas, que se inscreveram no reality e participaram de seleções em todo o Brasil, e o Camarote, com personalidades de diversas áreas e que foram convidadas para integrar o time inédito do programa.

Os grupos estarão separados por um muro e só poderão se comunicar por voz, sem contato visual ou físico. Na nova temporada, o programa promete mais poderes ao líder e novas formas de se safar do tão temido paredão. Segundo Rodrigo Dourado, diretor-geral do BBB, o fato de se tratar de edição comemorativa de 20 anos do programa inspirou as mudanças na nova temporada. “O time que pensamos em ter reflete isso. Sempre tivemos convidados mas resolvemos, este ano, potencializá-los chamando pessoas de destaque em suas respectivas áreas. Conseguimos ter um pouquinho de cada coisa: quem não conhece o time do Camarote, vai passar a conhecer. E quem quiser conhecer gente nova, tem o time da Pipoca. Mas, apesar de termos duas turmas, as condições são iguais para todos, sem distinção ou algo extra para nenhum dos lados”, explica.

Outro fator que deve chamar a atenção é o fato de o BBB 20 permitir uso de celular pelos participantes. Sem comunicação com o mundo exterior, servirá para mostrar o que acontece dentro da casa por meio do #FeedBBB.

Já para o temido paredão, há novidade. Quem estiver com o pescoço a prêmio terá chance extra de escapar do voto popular ao disputar a Prova Paredão, desafio relâmpago em que o vencedor é salvo automaticamente. Ainda é segredo quando e quantas vezes essa chance será disponibilizada. Só assistindo.