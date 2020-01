Botafogo vence o 'sparring' Vitória-ES, por 2 a 0, em amistoso no Espírito Santo

20/01/2020 | 22:47



Em um jogo de ataque contra defesa, o Botafogo venceu o amistoso contra o Vitória-ES, nesta segunda-feira, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo serviu de preparação dos jogadores titulares do técnico Alberto Valentim para a disputa da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Os cariocas abriram o placar logo no primeiro lance do jogo. Bruno Lazário, um dos contratados para a temporada, cobrou falta pelo lado direito. O goleiro Harrison saiu mal e deixou a bola escapar. Marcelo Benevenuto só precisou empurrar a bola para as redes.

Um dos destaques do amistoso, Bruno Lazário, aos 20 minutos, quase deixou sua marca, mas Harrison se recuperou da falha no primeiro gol e fez boa defesa.

Antes do intervalo, o Botafogo voltou a ter grande oportunidade. Bruno Nazário cobrou o escanteio e Guilherme Santos acertou um forte chute, obrigando Harrison a uma grande defesa. No rebote, Fernando, livre, chutou cruzado, mas errou o alvo.

No segundo tempo, logo aos três minutos, após cruzamento da direita, Bruno Nazário levou grande perigo a Harrison com uma bela cabeçada.

Sem forças para incomodar o setor defensivo do Botafogo, o Vitória-ES foi vulnerável aos contra-ataques. Aos 16 minutos, Luis Henrique escapou pela esquerda e rolou para Pedro Raul, que bateu forte e cruzado: 2 a 0.

Alberto Valentim colocou todos os contratados em campo: Rhuan Renato, Guilherme Santos, Thiaguinho, Bruno Nazário, Lecaros e Pedro Raul. O destaque negativo foi a contusão do zagueiro argentino Joel Carli, um dos líderes do elenco, substituído na etapa final.

Botafogo volta a campo já nesta terça-feira, às 16 horas, diante do Madureira, em Conselheiro Galvão, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O time deverá ser o mesmo que perdeu, por 1 a 0, para o Volta Redonda na estreia do Estadual no sábado.