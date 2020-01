Reunião define grupos e fórmula da 5ª Copa Diário

Anderson Fattori



21/01/2020 | 00:05



Jogadores das equipes, dirigentes e organizadores participaram ontem à noite do sorteio dos grupos da quinta edição da Copa Diário de Futsal, em evento que aconteceu no Salão Social do Sajea, em Santo André. A bola começa a rolar no fim de semana e a competição vai movimentar quadras do Grande ABC pelos próximos dois meses.

Na categoria veterano serão quatro grupos. O número de participantes aumentou nos últimos dias diante da procura e serão 20 equipes. As duas melhores de cada chave avançam para a Série Ouro, enquanto que a terceira e quarta se garantem na Série Prata.

Na categoria principal também houve aumento: oito chaves e 52 equipes. As duas primeiras também seguem na disputa na Série Ouro, a terceira vai disputar a Série Prata e a quarta, a Bronze.

As partidas vão acontecer nas quadras do Noemia Assumpção, Sajea e Cidade São Jorge, em Santo André, e Fundação, em São Caetano.

Organizador da competição, Rodolfo Guedes, presidente da Liga de Futebol de Salão de Santo André, projeta equilíbrio. “Como diminuímos o número de equipes por conta do calendário apertado, também ficou mais equilibrada a competição e esperamos disputa bem acirrada”, diz o dirigente.