Paulo Pelaipe chega para reerguer Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/01/2020 | 00:01



O São Caetano apresentou na manhã de ontem aquele que chega com a missão de levar o clube de volta para a Série A-1 do Paulista e Série A do Brasileiro. Paulo Pelaipe, ex-Flamengo, assumiu como executivo de futebol do Azulão e ainda trouxe com ele o supervisor Sérgio Helt e muita mídia de volta ao Azulão. A sala de coletiva da sede social ficou cheia para acompanhar as primeiras palavras do dirigente.

“(Voltar à Série A) É trabalho para cinco, seis anos. Mas vamos plantar essa semente. Se não é o maior, será um dos maiores (desafios da carreira). Já tive outros, como quando assumi o Grêmio na Segunda Divisão (nacional), fizemos projeto e depois de três anos estávamos disputando final de Libertadores”, declarou Pelaipe, que esteve ao lado do presidente Carlos André Lopes. “Vamos fazer o São Caetano grande novamente e devolvê-lo ao lugar de onde não deveria ter saído. O Paulo veio para somar. Contratação excelente que o clube fez”, disse o mandatário.

Aliás, para arcar com os dirigentes recém-chegados, o clube fechou com dois patrocinadores, que serão anunciados. O clube espera não passar pelos problemas financeiros do ano passado. Inclusive, esta foi uma exigência do novo executivo. “Acho que o profissional, atleta, comissão, funcionários, têm de receber em dia. Esse é compromisso que o presidente assumiu comigo. Para podermos exigir, o clube tem de estar com as obrigações em dia.”

Hoje o dirigente viaja para Penápolis para o primeiro desafio na Série A-2, amanhã, contra o Penapolense. Situação bastante diferente da vivida há um mês, quando estava no Catar para a disputa do Mundial de Clubes com o Flamengo. “É uma nova realidade e temos de nos adequar.”

REFORÇOS

Paulo Pelaipe não falou em contratações imediatas para o São Caetano, até porque ontem foi seu primeiro dia no Azulão. “Vou conversar com o Adãozinho (treinador) para solucionar possíveis deficiências do elenco”, despistou o executivo. Porém, o diretor Carlos Oliveira, o Carlinhos, também presente à mesa, disse na coletiva que o clube deixou sete vagas em aberto na lista de 26 inscritos para a Série A-2.

Dirigente e presidente negam ligações com Saul Klein

O empresário e ex-investidor do São Caetano Saul Klein foi por mais de uma vez citado na coletiva de apresentação de Paulo Pelaipe, ontem pela manhã. E tanto o dirigente quanto o presidente Carlos André Lopes negaram que o herdeiro da Casas Bahia ainda tenha alguma atividade no Azulão.

Antes de ser anunciado no clube, Pelaipe viu na mídia seu nome envolvido tanto com o de Klein quanto com a Ferroviária, time o qual o empresário é acionista atualmente. “São Caetano e Saul se confundem. Olhem as camisas nas paredes, os patrocinadores. Mas até estranhei (as notícias), não procedem e não sei de onde saíram. Meu compromisso é único com o São Caetano”, disse o executivo. “Temos respeito e admiração pelo Saul. Não podemos esquecer onde chegamos com a ajuda dele. Mas temos de caminhar com nossas próprias pernas”, complementou o presidente, negando participação do ex-investidor.