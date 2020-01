Dupla da região tem ingressos mais caros

Anderson Fattori



21/01/2020 | 00:05



Torcedores do Santo André e do Água Santa terão de investir alto para assistir aos jogos dos clubes no Campeonato Paulista. O ingresso para sentar nos concretos do Bruno Daniel ou do Inamar vai sair por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Serão os mais caros entre todos os participantes do Estadual, excluindo os quatro grandes, que têm políticas de preço diferenciadas nos programas de sócio-torcedor. No total, caso não sejam estudantes, os fãs terão de pagar pelo menos R$ 300 para assistir aos seis jogos dos clubes como mandantes na primeira fase do torneio.

Na contramão da dupla do Grande ABC, recém-promovida à elite, a maioria das equipes tem feito promoções para atrair torcedores. A Ferroviária, por exemplo, separou setor da Arena da Fonte Luminosa para troca dos bilhetes por um quilo de alimento não perecível no confronto contra o Mirassol. O badalado Red Bull Bragantino vai vender ingressos a preço único de R$ 5. Novorizontino também terá valores populares: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Os demais vão cobrar o preço mínimo estipulado no regulamento da competição, que é R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Importante dizer que as equipes precisam de autorização da Federação Paulista para vender mais barato.

A diretoria do Ramalhão justifica que precisou elevar os valores por conta do alto número de gratuidades. Em Santo André existe lei municipal que garante ingresso gratuito para pessoas com mais de 60 anos ou menos de 12. Em média, essa fatia representa quase 50% do público que vai aos jogos no Bruno Daniel. E será do valor pago pelos demais que o clube terá de tirar os R$ 40 mil que estima gastar na organização de cada partida que será realizada no estádio, isso sem contar o aluguel dos geradores das torres de iluminação, que será custeado pela Prefeitura. Além disso, dizem os dirigentes, tem a folha salarial para pagar todos os meses e a cota da televisão, que gira em torno de R$ 4 milhões, pode não ser suficiente.

O argumento é compreensível, mas continuo achando caro pagar R$ 50 para assistir a um jogo de futebol. Ainda é preciso somar estacionamento, algo que vá consumir no estádio, enfim, para um pai e filho, mesmo que o menor tenha carteirinha de estudante, essa ‘brincadeira’ passa facilmente dos R$ 100.

ESTADUAIS EM RISCO

Os clubes do Grande ABC e de todo o Interior precisam se preparar para algo que parece inevitável: a saída da Rede Globo dos campeonatos estaduais. A emissora desistiu de mostrar vários regionais e adiantou que não vai renovar a parceria com a Federação Paulista, que vence em 2021. O motivo é a queda de audiência. A ideia é fortalecer o Brasileirão, no qual consegue atrair o espectador e faturar com o sistema pay per view (pague para ver), no qual os torcedores assinam pacote para ter acesso a todos os jogos. Atualmente, a emissora carioca investe cerca de R$ 200 milhões nos estaduais.

Justamente dessa verba que sobrevivem os clubes pequenos, entre eles todos os do Grande ABC, que não têm apoio popular capaz de encher estádios e garantir outras fontes de renda que não sejam as cotas da televisão. Caso se confirme a saída da Globo dos estaduais após a próxima temporada, a substituição terá de ser equivalente ou as equipes do Interior terão sérios problemas para seguir em atividade.

Pensando bem, acredito que excluir do mapa os times menores está nos planos de quem comanda o futebol por esses lados. Tudo caminha para essa finalidade. Fazer o Brasileirão amplo, com mais datas para os clubes e calendário menos apertado. As equipes que não querem esse fim precisam se mexer, mas não adianta esperar por 2021, algo precisa ser feito desde já, que seja fidelizar o torcedor ou buscar outras fontes de renda.

INACREDITÁVEL

Li e reli mais de uma vez para ter certeza de que não estava equivocado. O goleiro Bruno, que cumpre pena de 20 anos e nove meses em regime semiaberto pela morte da ex-namorada Eliza Samúdio, foi autorizado pelo Ministério Público e pela Justiça de Varginha, em Minas Gerais, para se mudar para Várzea Grande, em Cuiabá, e assinar contrato com o Operário, clube do Mato Grosso que é o atual vice-campeão estadual.

A contratação, evidentemente, tem uma justificativa: atrair divulgação espontânea, já que desde 2010, quando foi preso, Bruno, que era goleiro do Flamengo, fez apenas uma partida, pelo Boa Esporte, em 2017. Aliás, o diretor de futebol do Operário é Roberto Moraes, irmão de Roni Moraes, que comanda o Boa Esporte, o que explica em boa parte a negociação. Esportivamente o jogador de 35 anos pouco deve contribuir com a equipe do Mato Grosso e vai receber salários em torno de R$ 6.000.

PALPITÃO DO FATTORI

Com a estreia do Paulista, voltarei a dar meus pitacos. Série A-1 – 1ª rodada: São Paulo 0 x 0 Água Santa; Ponte Preta 2 x 1 Santo André; Santos 1 x 0 Bragantino; Ituano 1 x 0 Palmeiras; e Corinthians 2 x 1 Botafogo. 2ª rodada: Água Santa 2 x 0 Novorizontino; Palmeiras 2 x 1 São Paulo; Mirassol 0 x 1 Corinthians; Santo André 2 x 1 Ferroviária; e Guarani 0 x 2 Santos. Série A-2 – 1ª rodada: Penapolense 1 x 1 São Caetano; e São Bernardo FC 2 x 0 São Bento. 2ª rodada: São Caetano 3 x 0 Monte Azul; e Red Bull 1 x 1 São Bernardo FC. Série A-3: EC São Bernardo 0 x 0 Noroeste.