Animação que concorre ao Oscar emociona a internet

Ontem as redes sociais ‘bombaram’ com uma animação em que uma menina, a Zuri, pede para o pai arrumar o cabelo. A garotinha tinha dia muito especial pela frente e queria se sentir o mais bonita possível. O curta-metragem, da Sony Pictures e assinado pelo cineasta Matthew A. Cherry, foi indicado ao Oscar 2020. Há muito mais por trás de Hair Love do que o simples amor que Zuri tem pelo seu cabelo. Tem a ver com aceitação em um tempo em que o padrão de beleza é algo inatingível, relação de pai e filha e, principalmente, amor. “Com esse projeto, espero que possamos mostrar uma imagem positiva dos pais negros e de suas filhas, incentivando cabelos naturais e amor próprio em todo o mundo”, disse Cherry. Não à toa que muita gente compartilhou o vídeo. Se eu fosse você procurava agora na internet.

Viva as diferenças

O projeto Educação para uma Vida Melhor, da

Bayer, passa a integrar a programação do Museu Catavento, na Capital. O programa terá a monitoria de 12 pessoas com deficiências, que vão atender cerca de 120 crianças por dia. Aliás, até o fim do mês os visitantes poderão participar de oficinas e jogos interativos.

Agenda

Acontece na quinta-feira, a partir das 19h, a abertura da exposição ‘Sala de Estar’, no Sesc São Caetano. A curadoria é assinada por

Valquíria Prates. Já no domingo, a partir das 19h, a rede Outback vai inaugurar loja no São Bernardo Plaza Shopping. Estão sendo convidadas personalidades da região para jantar VIP.