Chuvas deixam Mauá em alerta para risco de novos desabamentos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/01/2020 | 00:01



A Operação Chuvas de Verão – que teve início no dia 1º de novembro e vigorará até 31 de março – estabeleceu que, devido às chuvas dos últimos dias, a cidade de Mauá está em situação de alerta e os municípios de Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra entraram em estado de atenção para o risco de deslizamentos e alagamentos. Conforme a Defesa Civil, os indicadores levam em conta volume de água acima dos 80 milímetros nas últimas 72 horas e presença de moradias em áreas de vulnerabilidade.

O mapeamento utilizado pela Defesa Civil estadual para monitoramento leva em conta o material fornecido pelas administrações municipais. De acordo com o diretor adjunto do núcleo de gerenciamento de emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente Huerte, são quatro os indicadores possíveis: observação (quando há áreas de risco para deslizamento ou alagamento, caso de São Caetano e Diadema), atenção (chuva acima dos 80 milímetros), alerta (chuva e moradias que precisam ser desocupadas) e alerta máximo (risco de óbito). Huerte observa que, conforme os registros da Defesa Civil, choveu entre 34 milímetros (Mauá) e 126 milímetros (São Bernardo) nas últimas 72 horas. “Neste caso, os profissionais das defesas civis entram em campo para intensificação das tarefas, como vistorias em residências e alerta à população”, destaca. De acordo com relatório preliminar divulgado pela Defesa Civil, o Grande ABC apresentou, até o momento, três relatos de ocorrências em Mauá e Ribeirão Pires. Nas duas cidades, cinco pessoas precisaram ser removidas de suas moradias. Mauá construiu espaço que funciona como abrigo temporário para receber moradores que possam vir a ser prejudicados pelas chuvas de verão. A cidade tem histórico de tragédias, sendo que a última delas foi observada no início de 2019, quando quatro crianças morreram vítimas de deslizamento, e pelo menos 30 áreas consideradas de risco pela Defesa Civil, com 800 famílias instaladas nestes locais. O Diário apurou que o espaço, localizado no Jardim Zaíra, tem capacidade para receber cerca de 50 pessoas. Ainda não constam ocorrências nas categorias feridos, desaparecidos, óbitos e desabrigados. Na operação do ano passado, 1.797 pessoas precisaram ser desalojadas. AÇÕES MUNICIPAIS Mauá informou que realiza a Operação Guarda-Chuva, que executa a limpeza de bocas de lobo e retirada de dejetos das vias com incidência de enchente. Já a Operação Pé D’Água, em São Bernardo, realiza monitoramentos e atendimentos em áreas de risco, observando feições de instabilidade, como trincas e muros embarrigados. Em São Caetano e Diadema, as ações preventivas envolvem a coleta diária do lixo, limpeza de bueiros e, quando chove, monitoramento dos pontos de alagamento. As demais cidades não responderam até o fechamento desta edição.