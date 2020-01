Frigorífico Marfrig encerra operação em Santo André

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



21/01/2020 | 00:01



O frigorífico Marfrig Global Foods encerrou suas operações no Jardim Cambuí, em Santo André. Ontem, de acordo com o Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região, os 85 trabalhadores que atuavam no centro de distribuição já começaram a assinar o aviso prévio.

“Segundo informações dos representantes da empresa, os produtos que estão nas câmaras frias serão retirados por trabalhadores de Itupeva (Interior, onde o grupo concentra as atividades) ou terceirizados”, assinala o vice-presidente da entidade, Rubens Gomes.

Na semana passada, após quatro dias de paralisação, o sindicato se reuniu com a empresa e negociou pacote de benefícios aos demitidos, assim como a possibilidade, extensiva a todos os colaboradores, de serem transferidos a Itupeva – apesar da distância de cerca de duas horas do Grande ABC e de o piso salarial do Interior ser menor do que o da região, R$ 1.420 ante R$ 1.563. Quem se mudar ganha estabilidade de seis meses.

Gomes afirmou que ainda não é possível saber quantos aceitaram a transferência, pois somente ontem à noite o processo de assinaturas do aviso prévio teve início. De qualquer maneira, todos serão desligados de Santo André e, os que desejarem, readmitidos em Itupeva. Serão pagos como bonificação um piso adicional, vale-alimentação de R$ 253 por mais três meses, assim como convênio médico pelo mesmo período. Além disso, haverá acesso a cursos de qualificação e requalificação junto ao Sistema S e à assessoria para preparar os que ficarem às novas entrevistas.

Questionada, a Marfrig apenas manteve o posicionamento de que em janeiro a operação de Santo André seria transferida para Itupeva.