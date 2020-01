Do Dgabc.com.br



20/01/2020 | 21:54



Ventos de quadrante Sul influenciarão as condições de tempo ao longo de toda essa semana no Grande ABC. Os próximos dias serão de céu predominantemente nublado e com chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura permanece amena nesta terça-feira (21), com mínima prevista de 19ºC e máxima de 25ºC. A partir de quarta-feira as temperaturas máximas deverão sofrer um leve declínio.