Thiago solicita reforma nas estações da Linha 10 da CPTM

da Redação



21/01/2020 | 00:01



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, se reuniu ontem com o presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Pedro Tegon Moro, para pedir a reforma de todas as 13 estações da Linha 10-Turquesa, que liga Rio Grande da Serra ao Brás, na Capital.

O parlamentar também solicitou que a CPTM reveja o horário de funcionamento do trem expresso que sai das estações Prefeito Celso Daniel (no Centro de Santo André), São Caetano e Tamandauteí até o Brás. Thiago sugeriu que o encerramento desse itinerário seja às 23h – hoje a última viagem é às 19h.

“São demandas antigas da população que diariamente utiliza esse transporte. As estações apresentam inúmeros problemas estruturais que afetam diretamente o conforto ao passageiro. Vamos trabalhar para que esse serviço comece o mais breve possível”, comentou o deputado estadual.

Sobre a extensão do trem expresso, Thiago salientou que o projeto não atende universitários do período noturno. “A ampliação do horário é para que possamos atender os universitários da região que realizam esse trajeto. Tenho certeza que a CPTM entenderá a importância desse tema e se sensibilizará com o nosso pedido”, discorreu o deputado.

Das nove estações da Linha 10-Turquesa, nove são no Grande ABC – Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Guapituba, Mauá, Capuava, Prefeito Celso Daniel, Prefeito Saladino, Utinga, São Caetano. A linha ainda conta com as estações Tamanduateí (onde há interligação com o Metrô, via Linha 2-Verde), Ipiranga, Mooca e Brás (conexão com a Linha 3-Vermelha). São transportados 180 mil passageiros ao dia.

Subprefeito do Ipiranga, Caio Luz também esteve na agenda.