Samuel recicla propostas de Ramon

Raphael Rocha



21/01/2020 | 06:30



Após a morte do vereador Ramon Ramos, em outubro, o grupo ligado ao parlamentar centrou forças na atuação de Mauricio Cardozo, assessor do pedetista – é ele quem deve buscar cadeira de vereador neste ano, aliás. Mas uma situação tem causado mal-estar dentro da Câmara de São Bernardo. O vereador Samuel Alves (PSDB) tem replicado conteúdo de indicações com solicitação de melhorias feitas por Ramon, em especial sobre demandas do Rudge Ramos, onde Ramon atuava. O fato gera desconforto porque houve um acordo tácito entre o grupo de Ramon e a base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB) para que pautas defendidas pelo pedetista não fossem assumidas por outros. Outro ingrediente aumenta a discórdia. Alexandre Calil, que atuava como assessor informal de Ramon, agora está no time de Samuel – inclusive, compartilhando as indicações recicladas do tucano. Calil é o mesmo que foi acusado pela ex-mulher Erika Lucy de Souza (ex-secretária-geral da casa) de agressão dentro das dependências do Legislativo.

Tour

O deputado federal Geninho Zuliani (DEM) estará em Mauá amanhã pela manhã. A visita começa com ida ao gabinete do vereador Manoel Lopes, expoente do DEM no município. Depois, haverá reunião em um café da cidade para tratar sobre eleições deste ano. A sigla tem planos de lançar candidato próprio – Manoel e sua mulher, a professora Angela Donatiello Lopes – estão cotados para assumir a missão, mas há sondagens em torno dos ex-secretários Paulo Barthasar, que atuou PM (Polícia Militar), e Tchello Pierro, médico hematologista.

Tucano

Na sexta-feira, o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), esteve em evento de posse da nova diretoria do PSDB municipal, que será assumido por sua mulher, Flávia Dotto, e avisou que nas próximas semanas retornará ao tucanato. Um dia antes, esteve no gabinete do deputado estadual Caio França (PSB), um dos principais caciques do PSB no Estado, para comunicar a decisão.

Visita

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), recebe hoje pela manhã, em seu gabinete, a visita do deputado federal Kim Kataguiri (DEM), líder do MBL (Movimento Brasil Livre), que ganhou notoriedade durante os protestos a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

De saída

O vereador Julinho Fuzari, de São Bernardo, anunciou ontem sua desfiliação do Cidadania. Declarou que não será vice na eleição deste ano, mas não descartou concorrer, ele mesmo, à principal cadeira do Executivo são-bernardense. Avisou que ainda não escolheu para qual partido migrará e comentou que ouvirá seu grupo político antes de tomar a decisão.

Férias

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), saiu de férias. O período começou ontem e vai até sexta-feira. Neste tempo, a administração será conduzida pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (PSD).

Palestra

O advogado Leandro Petrin, que esteve à frente de departamentos jurídicos de diversas campanhas eleitorais no Grande ABC e no Estado, será um dos palestrantes de curso sobre a prática jurídica do direito eleitoral. As aulas envolvem como fazer registro de candidatura, condições de inelegibilidade, financiamento e até prestação de contas. Além de Petrin, palestrarão os advogados Carlos Callado e Izabelle Paes Omena. O evento acontece nos dias 3, 5, 10 e 12 de março. Informações podem ser obtidas no telefone 4433-8333.