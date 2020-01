20/01/2020 | 19:11



Ashley Graham anunciou nessa segunda-feira, dia 20, o nascimento de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o diretor de cinema Justin Ervin.

Em seus Stories do Instagram, a modelo contou que o bebê, na verdade, nasceu no dia 18, um sábado - e o nome do recém-nascido, um menino, ainda não foi revelado ao público:

Às 18 horas do sábado as nossas vidas mudaram para melhor. Obrigada a todos por todo o amor e apoio durante essa jornada incrível.

Muito amor, né?

Parabéns aos papais de primeira viagem!