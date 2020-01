Preta Gil compartilha fotos inéditas da gravidez e comemora aniversário do filho

20/01/2020 | 19:11



Preta Gil tem um motivo muito bom para comemorar nesta segunda-feira, dia 20: o aniversário de seu primogênito, o músico Francisco Gil. A cantora decidiu prestar uma grande homenagem ao filho, fruto de seu relacionamento com Otávio Muller, e publicou uma grande declaração em seu Instagram.

Na legenda, a cantora contou em detalhes como foi o dia em que Francisco veio ao mundo, em 1995.

20/01/1995, Levantei às três horas da madruga pra ir ao banheiro fazer xixi e o xixi não parava de sair, eu fiquei louca mesmo lendo tantos livros sobre o parto. Na hora que a bolsa estourou, eu fiquei doida e Otávio mais ainda, ligamos pra nossa obstetra e ela falou pra me acalmar e ficar prestando atenção nas contrações, Otávio queria ir pro hospital na mesma hora, mas ela pediu pra esperar, ligava pra ela de dez em dez minutos e as contrações não vinham, até que ela falou pra irmos pra maternidade e fomos.

Ela continuou:

Cheguei lá minha sogra amada e meu sogro estavam nos esperando, me internei e calmamente liguei pra minha família (detalhe da agenda eletrônica que era super moderna na época) pra avisar que Francisco Gil ia nascer. Eu não tinha dilatação e optamos por fazer uma cesárea e às 10h45 da manhã meu maior amor nascia, há 25 anos atrás, no Rio de Janeiro, dia de São Sebastião, o padroeiro da cidade! Meu maior amigo, meu maior orgulho, lembro desse dia em detalhes até hoje e todo aniversário eu sinto tudo outra vez. Hoje no seu aniversário eu só agradeço a Deus o filho lindo que tenho. Parabéns meu amor, mamãe ama você além do infinito! Muito axé pra você!

Francisco respondeu a mãe com uma declaração fofa:

Você não existe, mãe! Coisa mais linda... em pensar que hoje sou 5 anos mais velho que essa menina/mulher aí da foto, minha mãezinha! Te amo!

Preta também aproveitou o momento para compartilhar várias fotos inéditas de sua gravidez e do parto.