20/01/2020 | 19:11



Camila Pitanga surpreendeu ao publicar uma foto coladinha à namorada, Beatriz Coelho, em seus Stories do Instagram. Discreta, a atriz compartilhou no último domingo, dia 19, um clique feito em Botafogo, no Rio de Janeiro, onde aparece bem descontraída ao lado da artesã.

Camila assumiu o seu relacionamento em novembro de 2019. Na época, ela já namorava Beatriz há um ano. Hoje em dia, ela continua mantendo a relação longe dos holofotes, mas vira e mexe posta alguma coisinha com a amada nas redes sociais.

O Ano Novo de Camila também foi ao lado de Beatriz. Com certeza elas pretendem permanecer assim o resto de 2020, né?