20/01/2020 | 19:10



Wanessa Camargo e Graciele Lacerda apareceram sorridentes em uma foto publicada por Zezé Di Camargo no último domingo, dia 19. O clique foi feito durante as férias da família Camargo na fazenda de Zezé. Na legenda da publicação, o cantor escreveu o seguinte:

Como diz o ditado: Tudo que é bom dura pouco. Hora da despedida da fazenda.

O empresário Marcus Buaiz, marido de Wanessa, e os dois filhos do casal, João e José, também aparecem na imagem.

Como você viu, Wanessa e Graciele não se davam muito bem. Zezé, inclusive, afirmou que a filha já chegou a agredir a madrasta. Felizmente, parece que as duas resolveram as diferenças e deixaram as mágoas para trás. Menos mal, não é?