Dia do Orgulho Nerd: os 100 melhores filmes de ficção científica

9. E.T.: O Extraterrestre (1982) – Nota 9,1 | Crédito: Divulgação/Universal Studios

12. Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977) – Nota 9 | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures

14. It’s Such a Beautiful Day (2012) – Nota 9 | Crédito: Divulgação/Bitter Films

24. Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018) – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/Sony Pictures

26. Nausicaä do Vale do Vento (1985) – Nota 8,6 | Crédito: Divulgação/Studio Ghibli

35. 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) – Nota 8,4 | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer

37. In My Room (2018) – Nota 8,4 | Crédito: Divulgação/Grasshopper Film

38. Looper: Assassinos do Futuro (2012) – Nota 8,4 | Crédito: Divulgação/TriStar Pictures

39. The Vast of Night (2019) – Nota 8,4 | Crédito: Divulgação/Amazon Studios

40. Evangelion: 3.0+1.01 A Esperança (2021) – Nota 8,5 | Crédito: Divulgação/Toho Co.

41. O Exterminador do Futuro (1984) – Nota 8,4 | Crédito: Divulgação/Orion Pictures

42. Expresso do Amanhã (2013) – Nota 8,4 | Crédito: Divulgação/CJ Entertainment

47. Belle (2021) – Nota 8,3 | Crédito: Divulgação/Toho Co.

49. Labyrinth of Cinema (2019) – Nota 8,2 | Crédito: Divulgação/Asmik Ace

65. Cores do Destino (2013) – Nota 8,1 | Crédito: Divulgação/VHX

74. Sorry to Bother You (2018) – Nota 8 | Crédito: Divulgação/Focus Features