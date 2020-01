Bruna Marquezine curte show de Ivete Sangalo com a família nos Estados Unidos

20/01/2020 | 16:10



Bruna Marquezine está passando uma temporada com a família e alguns amigos nos Estados Unidos e, no último domingo, dia 19, aproveitou para prestigiar o show de Ivete Sangalo no parque da Universal, em Orlando.

Para a ocasião, a atriz apostou em um look rocker bem pesado, com direito a várias colares e uma t-shirt cinza, e completou o visual com brincos de corrente.

Simpática, Bruna posou com fãs no local e foi flagrada dançando e se divertindo bastante. Uma seguidora da atriz, ao publicar a foto em seu Instagram, foi só elogios. Ela escreveu:

Vi a Bruna Marquezine sendo Salete, eu me lembro de sempre chorar nas cenas que ela interpretava, me perguntava: Como pode uma criança conseguir ser tão verdadeira, tão profissional sendo apenas uma criança? Hoje eu entendo, ela nasceu pra isso! Muita admiração pela profissional e pela simpatia que foi comigo, obrigada!

Fofo, né?

Carolina Dieckmann

Além de Bruna, quem também estava no show da Ivete em Orlando foram as atrizes Juliana Paes e Carolina Dieckmann. Enquanto Paes viu a apresentação da plateia, Dieckmann acompanhou tudo do backstage junto com o filho, José. E o menino, de 12 anos de idade, foi até puxado para o palco pela própria Veveta!

Em seu Instagram, Carol publicou o vídeo e se declarou para a cantora na legenda:

Esse post é mesmo pra dizer que você, Ivete Sangalo, é um amor na minha vida. Que eu me emociono de ver os olhos das pessoas em você, o amor que transborda mútuo-mega-extasiante-eletrizante, que transforma quem vem em quem foi, num eu diferente. Obrigada por dar a mão pro meu filho com tanta força e afeto. Obrigada pro ser simples assim, dividir a existência com você.