De férias, Anitta canta música de Pabllo Vittar e se encontra com ex-sogra

20/01/2020 | 16:10



Anitta está curtindo suas férias em Aspen, nos Estados Unidos, e nas redes sociais não para de dividir momentos da viagem. Um deles, inclusive, deu o que falar, pois a cantora aparece cantando uma música de ninguém mais, ninguém menos, que Pabllo Vittar. Isso mesmo! Pelo o que parece, 2020 chegou e a tensão entre as duas divas ficou para trás.

No registro, postada no Instagram, Anitta apareceu cantando a música Amor de Que, da drag queen, ao lado de uma amiga gringa, que mesmo não falando português, mostrou que o hit fica na cabeça.

- Ontem passamos o dia todo cantando essa música e hoje ela acordou cantarolando ela de novo, disse a cantora, aos risos.

No Twitter, Pabllo até viu a postagem de Anitta através de uma fã, que compartilhou as imagens, e usou emojis de carinhas rindo e um coração para comentar. Vale dizer que as duas cantoras irão se apresentar no Coachella este ano, um dos festivais mais importantes do Estados Unidos.

Além do registro, outra notícia sobre Anitta chamou a atenção. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, a cantora está curtindo as férias no mesmo lugar que sua ex-sogra Gigi Carvalho, mãe de Tuka Carvalho, com quem a cantora namorou em 2014. A publicação afirma que as duas almoçaram juntas e até tiraram fotos.