Mortes no trânsito têm alta de 15,42% em 2019

20/01/2020 | 15:50



O Grande ABC registrou alta de 15,42% nas mortes em decorrência de acidentes de trânsito entre janeiro e dezembro do ano passado em relação ao mesmo período de 2018. Conforme os dados divulgados pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) nesta segunda-feira, foram contabilizadas 232 vítimas fatais nas sete cidades em 2019 e 201 um ano antes.

O levantamento mostra que os motociclistas foram as principais vítimas do trânsito na região – 92 mortes. Na sequência aparecem os pedestres, com 79 óbitos. Outras 42 pessoas perderam a vida em acidentes com automóveis, 11 em bicicletas, três em caminhões, uma em ônibus e outras quatro em ocorrências não especificadas.

Entre as sete cidades, São Bernardo lidera o ranking de mortes no trânsito, com 78 casos. Santo André registrou 46 acidentes fatais, seguida por Diadema (44), Mauá (32), Ribeirão Pires (19), São Caetano (12) e Rio Grande da Serra (uma).

