Jeep na ponta: os 20 SUVs mais vendidos no Brasil em 2019

Leo Alves

Do Garagem360



20/01/2020 | 15:48



Mais uma vez a Jeep fechou um ano como a marca líder entre os SUVs mais vendidos. Seus dois produtos nacionais, o Renegade e o Compass, fecharam 2019 nas duas primeiras colocações do ranking do segmento. Os dados da Fenabrave mostram que os modelos tiveram, juntos, 21,5% de participação no segmento.

Na galeria a seguir, veja quais foram os 20 utilitários esportivos mais vendidos em 2019 no Brasil.

20 SUVs mais vendidos no Brasil em 2019

Foto: Divulgação 1º- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 1º- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 2º- Jeep Compass: 60.361 unidades Foto: Divulgação 2º- Jeep Compass: 60.361 unidades Foto: Divulgação 3º- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 3º- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 4º- Nissan Kicks: 56.060 unidades Foto: Divulgação 4º- Nissan Kicks: 56.060 unidades Foto: Divulgação 5º- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 5º- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 7º- Ford EcoSport: 34.205 unidades Foto: Divulgação 7º- Ford EcoSport: 34.205 unidades Foto: Divulgação 8º- Renault Captur: 28.660 unidades Foto: Divulgação 8º- Renault Captur: 28.660 unidades Foto: Divulgação 9º- Renault Duster: 26.090 unidades Foto: Divulgação 9º- Renault Duster: 26.090 unidades Foto: Divulgação 10º- Citroën C4 Cactus: 16.438 unidades Foto: Divulgação 10º- Citroën C4 Cactus: 16.438 unidades Foto: Divulgação 11º- Chevrolet Tracker: 16.333 unidades Foto: Divulgação 11º- Chevrolet Tracker: 16.333 unidades Foto: Divulgação 12º- Toyota SW4: 13.523 unidades Foto: Divulgação 12º- Toyota SW4: 13.523 unidades Foto: Divulgação 13º- Volkswagen Tiguan Allspace: 13.074 unidades Foto: Divulgação 13º- Volkswagen Tiguan Allspace: 13.074 unidades Foto: Divulgação 14º- Honda WR-V: 12.160 unidades Foto: Divulgação 14º- Honda WR-V: 12.160 unidades Foto: Divulgação 15º- Peugeot 2008: 8.693 unidades Foto: Divulgação 15º- Peugeot 2008: 8.693 unidades Foto: Divulgação 16º- Caoa Chery Tiggo 5x: 7.971 unidades Foto: Divulgação 16º- Caoa Chery 5x: 7.971 unidades Foto: Divulgação 17º- Caoa Chery Tiggo 2: 6.250 unidades Foto: Divulgação 17º- Caoa Chery Tiggo 2: 6.250 unidades Foto: Divulgação 18º- Hyundai ix35: 5.786 unidades Foto: Divulgação 18º- Hyundai ix35: 5.786 unidades Foto: Divulgação 19º- Chevrolet Equinox: 4.630 unidades Foto: Divulgação 19º- Chevrolet Equinox: 4.630 unidades Foto: Divulgação 20º- BMW X1: 4.257 unidades Foto: Divulgação 20º- BMW X1: 4.257 unidades