Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



20/01/2020 | 15:48



No final de 2019, a organização World Monuments Fund (WMF) divulgou uma lista de destinos ao redor do mundo que estão em risco. Isso porque, segundo o levantamento, esses locais estão com a estruturada ameaçada por conta de planos governamentais, desastres naturais, ação humana e outros fatores degradantes. Confira na galeria alguns lugares que estão ameaçados:

Lugares que estão em risco