Ribeirão Pires cadastra músicos da cidade a partir de hoje

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



21/01/2020 | 07:41



A Prefeitura de Ribeirão Pires fará, a partir de hoje, o cadastramento de todos os músicos e artistas da cidade. A iniciativa, norteada pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da cidade, tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho artístico de moradores por meio da atualização cadastral da Prefeitura.

Quem tiver interesse em fazer parte deste cadastro municipal tem de comparecer ao CIT (Centro de Informações Turísticas – Rua Miguel Prisco, 288), de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 12h e das 14h às 16h – até 14 de fevereiro.

O cadastro deverá ser realizado presencialmente por responsável ou representante do artista ou banda, munido de comprovante de residência, RG e CPF ou CNPJ da banda e release, além de formulário de inscrição, disponível no site da Prefeitura (www.ribeiraopires.sp.gov.br) ou no CIT.