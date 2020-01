Dois homens são presos após roubo de 19 motos do Detran

Do Dgabc.com.br



20/01/2020 | 15:25



A Polícia prendeu, na manhã desta segunda-feira (20), dois homens que participaram do roubo de 19 motos do pátio do Detran, no km 13 da rodovia Anchieta, em São Bernardo. Segundo informações preliminares, os criminosos invadiram o pátio da unidade durante a madrugada e utilizaram o vigilante do local como refém. Segundo a polícia, outros dois suspeitos fugiram.

De acordo com o depoimento dos criminosos, o grupo foi contratado para fazer o roubo e estavam em contato com o vigilante. O segurança contratado foi levado ao 26º DP (Sacomã) e será investigado por participação.

Segundo a polícia, os ladrões utilizaram um caminhão para alocar os veículos. No baú do transporte a polícia encontrou cinco motos e outras 14 estavam sendo roubadas. Os suspeitos foram abordados quando policiais do Choque retornavam de uma operação na rodovia.