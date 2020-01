São Caetano adere à Operação Chuvas de Verão da Defesa Civil estadual

Do Dgabc.com.br



20/01/2020 | 13:57



A Defesa Civil de São Caetano aderiu à Operação Chuvas de Verão, coordenada pela Defesa Civil estadual, e que traça planos emergenciais para minimizar possíveis danos na cidade, que historicamente registra altos índices pluviométricos.

O coordenador da Defesa Civil de São Caetano, sargento Juscelino Roque Brilhante da Silva, destaca as ações que começaram a ser desenvolvidas na cidade ainda em 2019. “A pedido do prefeito José Auricchio Júnior e do secretário de Segurança Jorge Salgado, passamos a realizar constantes palestras para os GCMs (Guarda Civil Municipal), agentes públicos municipais de demais secretarias, como a Semob (Mobilidade Urbana), por exemplo, e o Tiro de Guerra, sempre no sentido de aperfeiçoarmos as estratégias de atuação.”

Como parte destas estratégias, a Prefeitura atualizou o PCM (Plano de Contingência Municipal) em situações de sinistros (ocorrências). “Além da atualização do PCM, a Defesa Civil de São Caetano mantém o monitoramento 24h por dia de clima, chuvas e rios por meio dos centros de informações climáticas, Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas e Desastres Naturais), Casa Militar, Defesa Civil do Estado e CGE ABC (Centro de Gerenciamento de Emergências)”, complementa Brilhante.

ATENÇÃO MÁXIMA

Para este verão, a Prefeitura já delimitou as principais áreas que possam ter ocorrências devido às chuvas no período. Elas estão nas margens do Ribeirão dos Meninos (bairros Nova Gerty, Jardim São Caetano, Mauá, São José, Cerâmica e Centro) e do Rio Tamanduateí (Fundação e Prosperidade).

A Prefeitura e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) realizam ações de prevenção em toda a cidade: coleta diária do lixo, limpeza de bueiros, vistorias nas estruturas de rios, ruas, avenidas e residências. Desta forma, até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência significativa por conta das chuvas de verão.