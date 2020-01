Tiago Leifert critica os ataques que recebe no Twitter

20/01/2020 | 13:10



O Big Brother Brasil 20 estreia na próxima terça-feira, dia 21, e durante o Mais Você, Ana Maria Braga recebeu o apresentador do reality show, Tiago Leifert, para conversar. Em determinado momento, ele ouviu o depoimento de sua esposa, Daiana Garbin, que se declarou ao marido. Ao fim do vídeo, o jornalista falou sobre as críticas que recebe, quando começa mais uma edição do BBB:

- Ela sabe o quanto ela é importante para mim, eu sempre falo isso para ela, o tempo inteiro. Ela é muito parceira nessa época. Todas as esposas, namoradas, namorados, maridos das pessoas da equipe do Big Brother têm que entender que esses quatro primeiros meses a gente fica longe. É muito importante para quem trabalhar no Big ter uma estrutura familiar e emocional estável porque a dedicação é enorme e a gente está muito preocupado com quem está lá dentro, quem está isolado do mundo, às vezes sofrendo ataques injustos aqui fora, de Twitter, essas porcalhadas. E tudo o que falam de nós, ou do programa, essas pessoas sofrem junto. Acho que quem trabalha em televisão sabe como é. (...) Eles sofrem demais também quando a gente está sendo criticado.

No depoimento de Daiana, aliás, ela falou sobre a dedicação do marido quando começa mais um programa:

- Tiago é um homem muito especial. É um profissional incrível, um profissional diferente, um profissional dedicado do tipo que, durante o BBB, só não está trabalhando quando está dormindo. Porque quando ele abre os olhos ele liga o pay-per-view, porque ele quer saber tudo o que está acontecendo, quer saber como as pessoas dentro da casa estão, ele se importa muito com o bem-estar deles e depois ele acompanha tudo o que aconteceu quando ele esteve dormindo... é uma dedicação que eu realmente nunca vi igual. Então, meu amor, vai começar aquele período que a gente se vê bem menos, que eu morro de saudades, mas eu vou tentar ficar acordada todos os dias, para fazer a tapioca quando você chega com fome às três da manhã. Vai ser o período do nosso macarrão ao molho de queijo aos domingos, que ele adora, que eu sempre faço.

Fofa, né?