Do Diário do Grande ABC



20/01/2020 | 12:34



A youtuber animada Any Malu explora os bastidores do Cartoon Network nos acontecimentos de seu novo programa. O canal da rede paga apresenta a série especial Any Malu Backstage, que vai ar ao todas as sextas-feiras, sempre a partir das 12h.

Recém-chegada ao universo da emissora, a influencer brasileira tenta conhecer ao máximo o lugar e entender a dinâmica nesse mundo recheado de populares desenhos animados. Interação com personagens de outros seriados fazem parte do material.

Ela também busca saber a opinião do público sobre a novidade em sua carreira, sendo que os espectadores podem enviar perguntas para a apresentadora por e-mail.

Os 12 episódios inéditos de Any Malu Backstage serão apresentados até 3 de abril, também podendo ser vistos nos canais do Cartoon Network espalhados pelas redes sociais.