Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/01/2020 | 11:18



Você é amigo de uma pessoa no Instagram e não pode exclui-la da rede social. Ainda assim, não gostaria de ver suas publicações na timeline. Caso se encontre nessa situação, saiba que é possível ocultar os posts do usuário. A função é nativa e não informa sobre a ação. A seguir, veja como realizá-la. O passo a passo foi feito com um iOS, mas é similar no Android.

1. Acesse o perfil que você quer ocultar no Instagram. Depois, clique em “Seguindo”.

2. Selecione a opção “Silenciar”.

3. Dê um toque em “Publicações”. Pronto! Você não verá mais os posts dessa pessoa na timeline. Caso também não queira visualizar seus Stories, clique justamente em “Stories”.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga