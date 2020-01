20/01/2020 | 11:10



Leonardo passou por um perrengue e tanto no último sábado, dia 18! O cantor, que sempre divide com seus seguidores do Instagram momentos divertidos, dessa vez apareceu empurrando uma Ferrari, após o veículo ficar sem gasolina. Enquanto um amigo dirige o carro, o sertanejo aparece dando aquela ajudinha:

- De que adianta ter Ferrari e não pôr gasolina?! Desgraça!

Na legenda do registro, ele ainda brincou:

Marque seu amigo que só anda na banguela. Liso.

Nos comentários, os fãs se divertiram com a situação e comentaram:

Pelo preço da gasolina, é melhor viver na banguela mesmo!

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, brincou:

Se precisar eu empresto um galão!