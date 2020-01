Paolla Oliveira curte aniversário de amiga em clima de romance com suposto novo affair

20/01/2020 | 11:10



Paolla Oliveira não fala publicamente sobre sua vida amorosa desde que terminou o namoro com Rogério Gomes, o diretor de TV Papinha. No entanto, parece que a atriz está vivendo um romance sério com o coach Douglas Maluf.

Os rumores de que estariam juntos já são antigos, no entanto, no último fim de semana, um flagra deles na festa de aniversário da empresária e atriz Mariana Nogueira acabou fazendo o assunto voltar à tona novamente.

O jornalista do programa A Tarde é Sua, Thiago Rocha, compartilhou vídeos de Paolla em clima de intimidade com Douglas, que curtiu a festa com a atriz ao som de Elymar Santos, que comandou a pista de dança.

Segundo Fábia Oliveira, a DJ do evento foi ninguém menos que a filha de Papinha, a DJ Lela Gomes, ou seja, ex-enteada de Paolla.