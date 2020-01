Homem morre esfaqueado no terminal Santo André

Do Dgabc.com.br



20/01/2020 | 10:28



Um homem, cujo nome ainda não foi revelado, foi morto na manhã desta segunda-feira (20), no Terminal Rodoviário de Santo André, no Centro. O agressor foi preso em flagrante no momento do crime.

Segundo testemunhas ouvidas pelo Diário, ambos chegaram brigando no terminal, por volta das 6h30 desta manhã. Os dois homens se separaram para tomar as filas dos respectivos ônibus, entretanto, divididos apenas por uma grade, continuaram a se ofender.

Em determinado momento, um deles, que estava no ponto que vai para Vila Luzita, pegou uma faca em sua mochila, atravessou correndo e golpeou o outro, que aguardava transporte para São Bernardo.

Agentes da Metra, empresa responsável pelo terminal, tentaram conter o agressor. Ele foi preso em flagrante por homicídio. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 9h30 a perícia liberou o local. O serviço não foi comprometido pelo incidente.