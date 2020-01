Grávida? Foto de Rafaella Santos deixa internautas intrigados e assessoria se pronuncia

20/01/2020 | 10:10



Os rumores de que Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, estaria grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o ex-namorado Gabigol, vieram à tona novamente no último domingo, dia 19. Isso porque, Rafaella apareceu em uma foto ao lado de um DJ e uma barriguinha saliente foi notada pelos internautas.

Ela ainda deu outros indícios de que será mamãe em breve e publicou no Instagram Stories declarações suspeitas sobre o assunto.

Não vejo a hora, escreveu ela ao publicar uma foto de uma criança.

Ao parabenizar a mãe, Nadine Gonçalves, pelo aniversário, Rafaella chamou a atenção:

Quero ser uma mãe f**a que nem você, disse.

A assessoria de imprensa de Rafaella afirmou que não se envolve nas questões pessoais de seus clientes, mas que ela deve se pronunciar caso seja necessário:

Nós respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaela se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez, diz o comunicado.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Rafaella já contou ao ex-namorado, o jogador do Flamengo, que está grávida. Ela teria tentando reatar o relacionamento por causa da gestação, no entanto, Gabigol, que colocou um ponto final no namoro, disse à ex que não teria volta, mas que assumiria o filho e todas as responsabilidades de pai.