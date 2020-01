Três suspeitos são presos por furtar celulares em arrastão na Paulista

20/01/2020 | 10:06



Três rapazes, de idades entre 18 e 19 anos, foram presos e um adolescente, de 13, apreendido, suspeitos de furtar celulares durante um arrastão na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, na tarde deste domingo, 19.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, nove pessoas compareceram ao 78º Distrito Policial (Jardins) e relataram que passeavam pela Paulista quando foram abordadas por um grupo que levou pertences, principalmente aparelhos celulares.

As vítimas pediram ajuda aos policiais militares e guardas civis que patrulhavam a região. Três suspeitos foram detidos pela PM e outro pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os suspeitos foram conduzidos ao 78º DP, onde foram reconhecidos.

O caso foi registrado como furto, associação criminosa e ato infracional. O adolescente foi liberado para o responsável e os maiores encaminhados para audiência de custódia.

Paulista aberta

Aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é uma das principais áreas de lazer da capital e atrai uma multidão de paulistanos. A via fica aberta para pedestres e fechada para carros das 10h às 18h.

A primeira vez que a avenida foi aberta ao público foi em agosto de 2015, durante a inauguração da ciclovia no canteiro central da via. Em junho do ano seguinte, o fechamento da Paulista para carros aos domingos se tornou definitivo, com a regulamentação do Programa Ruas Abertas.