Trump estará em Davos enquanto Senado analisa acusações de impeachment

20/01/2020 | 06:00



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará esta semana no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, ao mesmo tempo em que o Senado analisa as acusações de impeachment contra ele.

Como o Partido Republicano tem maioria no Senado, Trump está confiante de que terá o apoio dos senadores de seu partido, e não vê risco em se ausentar do país. O Fórum começa amanhã, no mesmo dia em que os legisladores se reúnem para estudar o processo.

Trump é acusado de obstrução das investigações do Congresso e abuso de poder, ao pressionar a Ucrânia para que investigasse Joe Biden, democrata que pode se tornar seu maior rival nas eleições presidenciais deste ano. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.