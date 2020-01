5ª Copa Diário agita equipes de futsal da região a partir do fim de semana

Da Redação



20/01/2020 | 07:37



A 5ª edição da Copa Diário de futsal vem aí, parceria do jornal com a Liga de Futebol de Salão de Santo André. Hoje, às 20h, no Salão do Sajea, em Santo André, haverá o congresso técnico com sorteio dos grupos. O início da competição está previsto para sábado.

O torneio já se tornou parte do calendário esportivo da modalidade e esta edição trará as categorias principal (40 equipes) e veterano (12 times). Os atuais campeões são Marajoara (Série Bronze), Atrevidos (Prata) e Vila Sá (Ouro).

Segundo o presidente da Liga, Rodolfo Guedes, a competição teve papel primordial para a criação do time profissional da cidade, que hoje disputa competições estaduais e vislumbra o Nacional. “A Copa Diário foi divisor de águas no futsal da cidade. Foi muito importante quando o Diário aceitou a proposta e nos deu voto de confiança. Hoje a gente tem time profissional na cidade com jogadores que disputaram a Copa Diário e, a partir dela e outras competições do calendário, conseguimos selecionar os melhores”, destacou o dirigente.

Por enquanto, quatro quadras do Grande ABC serão utilizadas para a realização das partidas: Noemia Assumpção, Sajea e Cidade São Jorge, em Santo André, e Fundação, em São Caetano. Times de seis das sete cidades (exceção feita a Rio Grande da Serra) estarão na disputa. “A gente fica um pouco triste de deixar algumas equipes de fora, mas devido ao calendário apertado e locais de jogos, tivemos que diminuir”, lamentou Rodolfo Guedes.