Arena Barueri recebe as semifinais da Copinha com jogos amanhã e quarta

Da Redação



20/01/2020 | 07:35



A Federação Paulista de Futebol definiu a Arena Barueri como sede das duas partidas que vão definir os finalistas da 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro confronto válido pelas semifinais será realizado amanhã, às 19h15, entre Corinthians e Internacional. O segundo finalista será conhecido na quarta-feira, quando Oeste e Grêmio-RS jogam às 17h30.

Por questão de segurança, a pedido da Polícia Militar, a Federação irá cobrar ingressos para o jogo do Timão. As entradas já estão a venda pela internet. Para os setores A e A1, custam R$ 30, enquanto os setores B, C1 (Corinthians) e D1 (Internacional) custarão R$ 20.

Para os corintianos, os bilhetes poderão ser adquiridos pelos sites www.ingressoscorinthians.com.br (torcedor geral), www.fieltorcedor.com.br (fiel Torcedor). Os torcedores do Colorado devem acessar o www.copasp.ligatech.com.br.

Se a carga total de bilhetes não for comercializada hoje, a Federação deverá definir pontos físicos para a venda.

O Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo, com dez títulos. A classificação para as semifinais foi definida na sexta-feira, com vitória sobre o Athetico-PR por 1 a 0. Enquanto o Inter garantiu a vaga passando pelo Botafogo-SP por 2 a 0.

Na outra semifinal, a surpresa é o Oeste, que agora tem sede em Barueri, desclassificando o atual campeão, São Paulo, por 2 a 1. O Grêmio sofreu mais para chegar a essa fase. Ganhou nos pênaltis do Vasco, depois de empate no tempo normal.