Republicanos vira alternativa para Atila disputar reeleição em outubro

19/01/2020 | 23:59



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), tem visto com bons olhos a possibilidade de migrar para o Republicanos (ex-PRB) visando disputar a reeleição em outubro. A estratégia, segundo apurou o Diário, é a de trazer o apoio formal da classe evangélica – o partido está intrinsecamente ligado à Igreja Universal.

A ideia, porém, ainda precisa amadurecer, já que Atila nutre bom trânsito no PSB, sobretudo com o ex-governador Márcio França, que também é presidente estadual do partido. Na semana passada, contudo, Atila esteve com o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), uma das principais lideranças do partido, durante sua passagem pela região – promoveu o aniversário do filho em uma hamburgueria de Ribeirão Pires – e iniciou a aproximação. O chefe do Executivo estaria aguardando encontro com o presidente nacional da sigla, o também parlamentar federal Marcos Pereira.

Também há a ideia de trazer o Republicanos para compor como vice na chapa a ser encabeçada por Atila. Atualmente, o partido integra a base aliada do hoje socialista, com o vereador Gil Miranda, único da sigla no Legislativo mauaense.

A possibilidade de Atila sair ou ficar no PSB para ir à reeleição passa pela disputa majoritária na Capital. Uma nova candidatura de Celso Russomanno à Prefeitura poderia impactar positivamente no projeto do prefeito em solo mauaense. Por outro lado, uma possível chapa formada por Márcio França e o apresentador de TV José Luiz Datena, um como vice do outro, é vista internamente por aliados do prefeito como cenário favorável para Atila ficar no PSB. De quebra, ainda conseguiria voltar às urnas neste ano com o mesmo slogan que colou nas eleições de 2016 e que levou o então deputado estadual à vitória no segundo turno contra o PT: ‘Mauá é 40’.

Em sua trajetória política, Atila já passou pelo antigo PPS (hoje Cidadania), pelo PV e, por último, pelo PCdoB. O prefeito também aguarda com cautela o julgamento do mérito da anulação do impeachment para definir as estratégias eleitorais.