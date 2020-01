Subsídios à história das nossas estações

Ademir Medici



19/01/2020 | 23:59



Quem descobriu o processo que trata da construção da Estação Prefeito Saladino foi a pesquisadora Maria Claudia Ferreira. O processo foi aberto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então sede do governo federal naquele início da década de 1950.

Da documentação faz parte um manuscrito em que o Dr. Ulysses dá conta do encaminhamento que fez da matéria, citando a vontade do operariado:

Foi entregue ao presidente da República memorial subscrito por mais de 1.000 operários de São Paulo pedindo:

...que o trem de subúrbio da Estrada Santos-Juquiá (sic), entre Santo André e Utinga, também pare no bairro Santa Terezinha.

Razões: evita despesas com (passagens) de ônibus, necessidade de levantar de madrugada e retorno à casa muito tarde.

Redigido no Palácio Tiradentes, também no Rio, sede da Câmara Federal, o memorial tramitou rapidamente e a estação - ou parada - foi de fato inaugurada.

Homenageou-se o prefeito que por mais tempo permaneceu no cargo na região, coronel Saladino Cardoso Franco, que governou o município de São Bernardo entre 1914 e 1930. Daí o nome: Estação Prefeito Saladino.

Claudia Ferreira cita como fonte: FGV/CPDOC. E lavra mais um tento na construção da memória, claro, homenageando indiretamente os operários que participaram da ação e o deputado Ulysses Guimarães.

FOTOS - As duas fotos de hoje já foram publicadas por Memória. Guardamos os originais, que nos foram repassados pelo economista Antonio Coelho, que foi secretário da Fazenda de Santo André.

No verso da foto são datilografadas informações que compõem a presente legenda.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários neste Dia de São Sebastião:

Em São Paulo, Braúna, Cardoso, Itajú, Motuca, Palmital, Parisi, Piraju, Sabino e Santa Cruz do Rio Pardo.

No Espírito Santo, Afonso Cláudio

No Maranhão, Altamira do Maranhão, Igarapé Grande, Paulo Ramos e Poção de Pedras

Em Minas Gerais, Campo Azul, Coronel Fabriciano, Entre Rios de Minas, Papagaios e Uruana de Minas

Em Tocantins, Carmolândia

No Piauí, Jurema

Em Santa Catarina, Lauro Muller

Na Paraíba, Olivedos

Em Alagoas, Poço das Trincheiras

No Pará, Soure

Em Sergipe, Telha

Fonte: IBGE

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 20 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7281

Manchete – PSDB admite apoiar o plano econômico de Collor (presidente eleito da República).

Santo André – Começa a urbanização das favelas. A primeira contemplada: Apucarana.

Carnaval 90 – Cerca de 250 mil cruzados novos serão repassados à UCESBD (União Cultural das Escolas e Blocos de Diadema), para os desfiles de Carnaval.

Oito escolas desfilarão na Avenida Marginal, entre as ruas Silvio Donini e Orêncio:

Unidos da Vila. Tema: Mazzaropi.

Raposas do Jardim São Judas: Primavera, Rainha das Estações.

Unidos da Serraria: São Paulo dos Imigrantes.

Unidos do Jardim Casa Grande: Clara Nunes.

Estrela Dalva: A vida de um Rei Momo.

Unidos da Vila Alice: Chacrinha, o Velho Guerreiro.

Acadêmicos da Liberdade: Afro Liberdade.

Em 20 de janeiro de....

1910 – Lei número 50 proíbe os veículos de trafegarem com carreira dentro dos povoados do município de São Bernardo, hoje Grande ABC.

Dos termos da lei: automóveis e bicicletas terão marcha moderada, não excedendo a 6 km/h, isso dentro do perímetro de cada povoado.

Quais eram os povoados: Vila de São Bernardo (sede), estações de Santo André, Pilar (Mauá), Ribeirão Pires, Rio Grande, Campo Grande, Alto da Serra (Paranapiacaba), Meninos (Rudge Ramos), Piraporinha, Colônia Rio Grande (Riacho Grande) e daí por diante.

Lei número 51 autoriza o prefeito Alfredo Flaquer a fazer contrato provisório para conservação e consertos da Estrada do Vergueiro a partir do km 10 e até o km 26.

1915 – João Duarte mata a tiros o carroceiro Firmino Antonio Soares, solteiro, 19 anos, filho de Fermiano José de Oliveira, residente em Ribeirão Pires. Duarte evadiu-se. Ciúmes teriam provocada a desavença.

A I Guerra. Da manchete do Estadão: os franceses reconquistam brilhantemente todas as posições do bosque de La Grurie.

1940 - A II Guerra. Do noticiário do Estadão>: o Senado francês aprova a expulsão dos deputados comunistas.

1960 (do Correspondente do Estadão, Hermano Pini Filho) –Elevado número de estudantes tentou neste ano ingressar na 1ª série do Colégio Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho, em São Caetano.

Das 730 inscrições, apenas 143 passaram pelos exames de admissão, para um total de 150 vagas.

Em 1959 eram dez classes, que diminuíram para oito em 1960.

Os próximos exames vestibulares do estabelecimento serão aos candidatos para o curso normal (magistério).

Santos do dia

Fabiano

Mauro de Casena

SEBASTIÃO. Nasceu em Milão, Itália. Foi capitão do exército romano. Denunciado como cristão, foi condenado à morte a flechadas. Conseguiu sobreviver. Morreu açoitado por volta do ano 284.