Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Juventus bate Parma e abre vantagem

19/01/2020 | 19:27



A Internazionale bobeou e a Juventus aproveitou. Algumas horas depois do empate da equipe de Milão no jogo contra o Lecce, o time alvinegro derrotou o Parma por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança do Campeonato Italiano, competição que tenta conquistar pela nona temporada consecutiva.

A diferença da Juventus para a Inter agora é de quatro pontos (51 a 47). A vitória deste domingo foi a quinta consecutiva no Italiano da equipe de Turim, que chegou a perder a liderança do torneio para a Inter, mas conseguiu recuperar a primeira colocação. O Parma, por sua vez, é o sétimo colocado, com 28 pontos.

Como quase sempre, Cristiano Ronaldo foi a grande estrela da jornada no estádio da Juventus. Ele marcou os dois gols de seu time em um jogo que acabou se mostrando muito mais complicado do que parecia. O astro português é o vice-artilheiro do Italiano, com 16 gols, sete a menos do que Ciro Immobile, atacante da Lazio que na véspera marcou três vezes contra a Sampdoria.

Antes de abrir o placar, Cristiano Ronaldo mandou um aviso ao Parma: aos 25 minutos, ele subiu muito bem e cabeceou alguns centímetros acima do travessão. Aos 42, o gol. O português conduziu a bola da esquerda para o centro do ataque e chutou com força. E a sorte ajudou o atacante, pois a bola desviou em um adversário e isso tirou o goleiro Sepe da jogada.

Na etapa final, aos nove minutos, o Parma surpreendeu a Juventus com o gol de empate. Depois de uma cobrança de escanteio, Cornelius ganhou a disputa pelo alto e marcou com uma bonita cabeçada.

Durou muito pouco, porém, a festa da torcida visitante. Três minutos depois do gol do Parma, Dybala recebeu a bola na ponta direita e mandou um passe para a área adversária, aonde Cristiano Ronaldo chegava em alta velocidade. De primeira, o português mandou um chute cruzado que não deu a menor chance de defesa a Sepe.

Nos minutos finais, a Juventus buscou o terceiro gol e faltou pouco para chegar lá. Nos acréscimos, Cristiano Ronaldo teve uma grande chance para marcar o terceiro gol na jornada, mas seu chute passou muito perto da trave.