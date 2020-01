Cantora mirim de São Bernardo está no The Voice Kids

Tauana Marin

A maior competição vocal infantil do País, o The Voice Kids, tem uma representante do Grande ABC. Ontem, subiu ao palco da quinta temporada do programa Ana Carolina Julio, 13 anos, de São Bernardo. Para se apresentar no reality musical, a garota escolheu cantar Um Anjo do Céu, da banda Maskavo. Foi apenas no fim da apresentação que o jurado Carlinhos Brown virou sua cadeira – ele foi o único a virar; Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria permaneceram de costas. “Eu canto desde pequenininha e é uma coisa que eu amo muito fazer. É como se tivesse nascido comigo, um dom que Deus me deu e eu amo muito isso, essa área da arte. E quando me pediram para vir para cá eu fiquei muito: “gente, não é possível, não está acontecendo isso. É um sonho”. Porque eu nunca imaginei que eu estaria aqui, agora, de frente para todos vocês. Muito obrigada.”

A ideia de realizar a inscrição foi da professora de canto de Ana Carolina e, dentre milhões de vídeos, a moradora de São Bernardo se surpreendeu quando foi chamada pela produção do programa. Questionada pelo seu agora técnico, Ana resumiu a banda em uma palavra: “Maravilhosa”. Brown a elogiou ao dizer que “posou no The Voice Kids um anjo do céu". "Ana Carolina de São Bernardo de todos os cantos. (Ela) Cantou muito bem e mostrou que tem talento. Esse programa é para ela”, continuou.



Nos bastidores, já ao lado da escritora Thalita Rebouças, a menina da região se emocionou. “Estou sentindo seu coração saindo pelo vestido agora”, disse a autora de livros como Fala Sério, Mãe! e Ela Disse, Ele Disse.

As equipes são montadas de acordo com estratégias dos profissionais mais experientes, que deverão orientar os cantores em batalhas musicais e nos shows ao vivo. A votação do público determina as etapas eliminatórias.

No ano passado, o reality musical deu o troféu de vencedor para Jeremias Reis, 12 anos, do Espírito Santo. Treinado pelas irmãs sertanejas Simone & Simaria, levou prêmio de R$ 250 mil e contrato com uma gravadora, pela qual já lançou o disco Gratidão, com quatro músicas.