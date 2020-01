Participantes do BBB20, Bianca Andrade já se envolveu em polêmica na web e Lucas Chumbo ajudou a salvar Pedro Scooby

19/01/2020 | 12:11



Os participantes do Big Brother Brasil 20 foram anunciados no último sábado, dia 18, e claro, a novidade deu o que falar na internet. Isso porque, dessa vez, além de inscritos anônimos, o confinamento contará com a presença de diversas celebridades - conhecidas principalmente na web!

Bianca Andrade, por exemplo, é mais conhecida como Boca Rosa - já que se tornou conhecida por ser influenciadora digital no nicho da beleza, dando dicas de maquiagem aos seguidores.

Por causa de seus posts, aliás, a blogueira, que atulamente namoro Diogo Melim, da banda Melim, já se envolveu em diversas polêmicas.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Bianca já foi acusada de apropriação cultural ao usar um black power numa ocasião e também adotar tranças afros em outro momento.

Em 2017 ela também surpreendeu seu público ao revelar uma grande perda de peso que, segundo ela, tinha sido resultado de uma dieta com produtos naturais. A declaração, no entanto, era mentira e acabou pegando mal para ela. A descoberta veio quando ela perguntou à mãe nos bastidores de uma entrevista de rádio se ela deveria falar sobre a lipoaspiração que tinha feito para ficar mais magra.

Bianca também já precisou desembolsar 15 mil reais para pagar uma cliente que tinha em 2014, quando ainda prestava serviços como maquiadora. Ela deu um bolo na moça e precisou pagar indenização no processo movido na época.

Outro participante que também promete dar o que falar na casa é o surfista de ondas grandes Lucas Chumbo.

O rapaz é amigo de Neymar, Gabriel Medina e também de Pedro Scooby. Ele, aliás, foi responsável por ajudar o ex-marido de Luana Piovani em um acidente no mar. Em 2017, quando os dois estavam numa competição em Nazaré, em Portugal, um jet ski acabou virando e quase atingiu Scooby, que foi salvo pelo amigo, que o tirou do caminho. Eles não tiveram nenhum ferimento na ocasião.

Recentemente, Chumbo esteve com Neymar e Medina em Maraú, na Bahia, onde passaram o ano novo. Para o reality, ele já contou que não tem a mesma fama de pegador que os amigos. Ele já teve quatro relacionamentos sérios, sendo o mais longo com dois anos e o mais curto com apenas um mês de duração. Ficar solteiro, no entanto, não está em seus planos do confinamento:

- Com certeza vai rolar um romance. Eu não vou conseguir ficar na casa 3 meses sem um romance, declarou ele.