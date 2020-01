Palmeiras vence Florida Cup após derrota do Corinthians

Da Redação



O Palmeiras voltou dos Estados Unidos com o troféu da Florida Cup na bagagem. A equipe alviverde derrotou o New York City, dos Estados Unidos, por 2 a 1. E foi beneficiado pela derrota do Corinthians, para o Atlético Nacional, da Colômbia, de virada, também por 2 a 1.



O zagueiro Edu Dracena, que estreou como dirigente do Palmeiras, ergueu a taça ao lado do presidente Maurício Galiotte.

Com os resultados de ontem, o Palmeiras terminou com cinco pontos, o Atlético Nacional somou quatro, o Corinthians ficou com três e o New York City não pontuou.

De Rosario abriu o placar para o time norte-americano na etapa inicial Lucas Lima e Willian fizeram os gols da virada palmeirense.



Após a participação no Torneio da Flórida, o Palmeiras retornou para o Brasil. Na quarta-feira, o time estreia no Campeonato Paulista, contra o Ituano, 19h15, em Itu.



TIMÃO



O Alvinegro começou a partida com uma ótima movimentação e não demorou para abrir o marcador, com Ramiro. Poderia ter ampliado, mas Boselli perdeu pênalti sofrido por Fágner.

O time colombiano marcou aos 43, com Torres, de cabeça. No segundo tempo, o Corinthians, que teve duas boas chances com Sidcley e Vágner Love. Os gols perdidos fizeram falta e, aos 37, numa boa jogada ofensiva dos colombianos, Gómez fez o gol da virada e garantiu o título para o Palmeiras. O Timão estreia quinta-feira no Paulista, contra o Botafogo-SP.