Chuva atrapalha público durante Festival de Verão

18/01/2020 | 23:59



O tempo frio e a garoa fina atrapalhou o público na 4ª edição do Festival de Verão em São Bernardo, ontem, mas manteve os fãs da cantora sertaneja Yasmin Santos no local. Este é o último fim de semana com a programação e hoje é a vez da dupla João Bosco e Vinícius subir ao palco. A programação começa às 14h, no Paço Municipal.

A expectativa era a de que 20 mil pessoas participassem do evento cultural, mas, até o fim da tarde, a Polícia Militar estimou cerca de 7.000 presentes. O casal de namorados Sabrina Corrêa, 37 anos, e Rodrigo Pereira, 33, foi ao evento – que nos anos anteriores era realizado no Riacho Grande – pela primeira vez. “Gostamos da estrutura e há bastante policiamento. Se não esfriar demais, vamos ficar até o final”, contou o profissional de Tecnologia da Informação. A namorada, que é enfermeira e veio de São Paulo deixou um alerta: “Vimos que estão vendendo muita bebida alcoólica para menores. Isso não é bom. Seria preciso fiscalizar”.

Segundo a Polícia Militar, havia 98 agentes, mais cerca de 100 policiais da Guarda Municipal, totalizando cerca de 200 profissionais de segurança. “Mesmo assim, comprar bebida é muito fácil. O pessoal que trabalha nas barracas quer vender, não importa a idade”, reforçou a dona de casa Patrícia Lima de Albuquerque, 31, que estava acompanhada da filha, Larissa, 10.

Outro ponto levantado pela diarista Maria Aparecida Ferreira, 32, foi a falta de cobertura no local. “Sabemos que estamos no verão, mas hoje o clima muda muito rápido. Acho que o fato de ser descoberto fez muita gente desistir de vir.”