Morador troca 4.000 garrafas plásticas por 98 kg de ração

18/01/2020 | 23:59



O calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André, foi palco do Programa Moeda Pet, que prevê a troca de um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração para cães e gatos. A ação que ocorreu das 10h às 15h, próximo à escultura de Luiz Sacilotto, distribuiu 98 quilos de ração e arrecadou 4.000 garrafas plásticas.

O morador que trocar suas garrafas pode optar por levar a ração para casa ou fazer doação para ONGs que cuidam da causa animal. Vinte garrafas PET de dois litros equivalem a um quilo de ração.

Vale lembrar que o programa é iniciativa do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente e conta com o apoio do Banco de Rações do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, do Departamento de Vigilância à Saúde e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que encaminha todo o material arrecadado para as cooperativas de reciclagem.

O Moeda Pet conta com parceria da Pure Instinct Alimentos para pets, que irá doar 150 quilos de ração para cachorro e 50 quilos para gato por ação. A iniciativa será realizada sempre no último domingo do mês, no Parque Central, juntamente com a feira de adoção Eu Amo, Eu Adoto. Ações especiais podem ser realizadas em outras datas, como a de ontem.