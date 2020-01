Doze empresas fazem oferta por obras no Cassaquera

Fabio Martins

Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 23:59



Na abertura da licitação internacional do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que trata das obras do complexo viário Cassaquera, 12 empresas apresentaram proposta – todas elas nacionais. O projeto, até hoje inacabado, integra o pacote em trâmite na CAF (Corporação Andina de Fomento), banco de desenvolvimento da América Latina – no total, o empréstimo envolve US$ 50 milhões (equivalente a R$ 209 milhões na última cotação). O certame se encontra em fase de análise dos documentos de habilitações jurídica, financeira e técnica, com previsão de conclusão em até cinco dias.

“Após este período, serão abertos os envelopes das propostas comerciais. Em seguida, as fases de homologação, adjudicação e contratação. A previsão é a de que as obras tenham início no primeiro trimestre (deste ano), com prazo de duração de 18 meses”, descreveu o Paço. A perspectiva de entrega é entre setembro e outubro de 2021. As intervenções são de responsabilidade do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e estão orçadas em R$ 50 milhões.

Paulo Serra afirmou que a comissão responsável pelo procedimento licitatório deve anunciar no começo de fevereiro a proposta vencedora. Segundo o prefeito, técnicos da CAF farão visita técnica na cidade na primeira quinzena de fevereiro, o que não impede o andamento do processo, concomitantemente. “Eles (funcionários da instituição) têm que validar. São organismos internacionais, assim como os editais, além da unidade de gerenciamento de projetos, passa por aprovação do banco antes da publicação.” A ideia é vencer essa etapa burocrática em até 30 dias.

O tucano alegou que, a partir desta fase, a obra do complexo pode sair do papel, bem como o lançamento da licitação para contratar projeto executivo do piscinão sob o Parque da Juventude, na região da Vila América – proposta que também engloba a CAF. O Cassaquera abrange plano desde 1996. Metade do projeto foi inaugurado em 2008, na gestão João Avamileno. O montante será utilizado para finalizar ligação entre as avenidas Giovanni Batista Pirelli e Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, atualmente incompleta, com a Avenida Valentim Magalhães, facilitando o acesso ao Rodoanel, além de reurbanizar o entorno do córrego, no Centreville.