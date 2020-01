Ginasta Petrix Barbosa, que estará no BBB20, teve passagens pelas equipes de São Bernardo e São Caetano

Miriam Gimenes



18/01/2020 | 22:18



A lista de participantes do BBB20, da Rede Globo, foi anunciada hoje e, entre os nomes está o ginasta Petrix Barbosa, de 27 anos. O atleta teve passagem pelas equipes de ginástica artística de São Bernardo e São Caetano e também foi um dos que denunciaram ter sido vítimas de abuso sexual cometido pelo ex-técnico do Mesc e da Seleção Brasileira Fernando de Carvalho Lopes.

Natural de São Paulo, atualmente se divide entre Miami e Lisboa por causa dos treinos do esporte. Em virtude de seu desempenho nos Jogos Olímpicos do Brasil, em 2016, foi convidado por Portugal para se naturalizar cidadão português e representar o país em competições. “Costumo dizer que não decidi trocar de bandeira. Sou sortudo por poder levantar duas bandeiras”, comemora.



Seu maior orgulho profissional é a medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Conta que, nos momentos de lazer, adora sair à noite e que gosta tanto de dançar que foi apelidado de “Xanddy da Bahia” pelos amigos. Também acredita ser bom em superar obstáculos, sejam quais forem. Já seu lado competitivo adora desafios. Diz que sempre admirou o Big Brother Brasil, mas que, devido à intensa rotina de trabalho, nunca pensou que pudesse entrar no reality: “Na minha profissão não consigo nem planejar férias, por isso nunca imaginei estar no BBB”. Amante da adrenalina, revela que o convite para o programa foi irrecusável. “Ter a oportunidade de viver algo tão diferente foi um convite que eu tive que aceitar. Vou dar meu máximo”, garante. O BBB começa terça-feira, depois de Amor de Mãe.