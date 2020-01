Rainha Elizabeth II comunica que príncipe Harry e Meghan Markle não usarão mais títulos reais

18/01/2020 | 17:10



O afastamento de príncipe Harry e Meghan Markle da família real britânica continua rendendo assunto entre a realeza. Neste sábado, dia 18, a Rainha Elizabeth II emitiu um comunicado que o neto e sua esposa, Meghan, não serão mais membros em atividade da família real britânitca e também não irão mais usar seus títulos reais.

A rainha ainda afirma que Harry, Meghan e seu bisneto, Archie, sempre serão muito amados pela família.

O casal não irá mais receber fundos públicos e terá que ressarcir a renovação da casa em que morava, que pertenece à realeza. Na semana passada, a família havia anunciado o período de transição depois de ser comunicado o afastamento de Harry e Meghan das funções reais em busca de independência financeira.

O novo comunicado representa, agora, mais uma ruptura entre eles e a família, já que a rainha passa a deixar de usas os títulos de duque e duquesa de Sussex para se referir a eles.

Veja, abaixo, o comunicado na íntegra:

Após vários meses de conversas e discussões recentes, eu estou honrada que juntos conseguimos encontrar uma forma construtiva de dar suporte adiante ao meu neto e sua família. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros amados da minha família. Eu reconheço os desafios que eles enfrentaram por conta do intenso escrutínio dos últimos dois anos e os apoio no desejo deles terem uma vida mais independente. Eu quero agradecê-los por todo o trabalho dedicado por este país, a Comunidade das Nações e além, e estou particularmente orgulhosa de como Meghan tão rapidamente se tornou parte da família. É a esperança de toda a minha família que o acordo de hoje permita que eles comecem a construir uma vida feliz e pacífica.

O Palácio de Buckingham também emitiu um comunicado sobre o assunto:

O duque e a duquesa de Sussex são gratos à Sua Majestade e à Família Real por seu apoio contínuo enquanto embarcam no próximo capítulo de suas vidas. Conforme acordado neste novo arranjo, eles entendem que são obrigados a se afastar dos deveres reais, incluindo as nomeações militares oficiais. Eles não receberão mais fundos públicos para os deveres reais. Com a bênção da rainha, os Sussex continuarão mantendo seus patrocínios e associações particulares. Embora não possam mais representar formalmente a rainha, os Sussex deixaram claro que tudo o que fizerem continuará a defender os valores de Sua Majestade.Os Sussexes não usarão seus títulos de Sua Alteza Real, pois não são mais membros da Família Real.O duque e a duquesa de Sussex compartilharam seu desejo de reembolsar as despesas do Sovereign Grant pela reforma do Frogmore Cottage, que continuará sendo sua casa familiar no Reino Unido. O Palácio de Buckingham não comenta os detalhes dos arranjos de segurança. Existem processos independentes bem estabelecidos para determinar a necessidade de segurança com financiamento público.Este novo modelo entrará em vigor na primavera de 2020.