18/01/2020 | 16:53



O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou neste sábado, dia 18, durante evento da Aliança pelo Brasil, que "quem se preocupa com reeleição está fadado ao fracasso, começa a ser bonzinho com todo mundo". Bolsonaro falou em Brasília a uma plateia formada por simpatizantes e colaboradores do novo partido - que ainda está em fase de formação.